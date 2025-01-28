Yalan tanıklıkla suçlanan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı

ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım dün akşam "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALAN TANIKLIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

Ergenç ve Kocağlu'nun o ifadesine ulaşıldı.

"SAMİMİYETİM YOKTUR"

Halit Ergenç ifadesinde, 2000'li yıllardan beri Barım ile çalıştığını, o tarihten beri hiç kopmadığını belirterek "Mehmet Ali Alabora'ı konservatuar okuduğum yıllardan tanırım. Samimiyetim yoktur. İş ortamlarında gördüğümde merhabalaştığımız olmuştur. Çiğdem Mater Utku ve Osman Kavala'yı kamuoyundan tanırım. İrtibatım bulunmamaktadır" dedi.

SADECE İŞ İLİŞKİSİ

Ayşe Barım'ın Kavala ve Utku ile yakınlıklarını bilmediğini, olayların üzerinden zaman geçtiğini ifade eden Ergenç, "Ayşe ile gezi parkı eylemleri başladığı süreçte irtibatıma dair tam olarak kanaat sahibi değilim. Üzerinden zaman geçti. Mutlaka olaylardan konuşmuşuzdur ancak olaylara katılmam yönünde yönlendirme yaptığını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Ergenç son olarak sosyal ve özel hayatında Ayşe Barım ile çok samimi olmadığını aralarında sadece iş ilişkisi olduğunu söyledi.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADI

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ise 2008'den itibaren Ayşe Barım ile çalıştığını, kendisine sorulan Barım ile olan HTS kaydının içeriğini hatırlamadığını söyledi. Gezi Parkı'na çıkmam için bir görüşmem olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin bir yönlendirmesi olmadı. İş icabı kendisiyle ayda birkaç kez görüşürüz. Kavala ve irtibatım ve tanışıklığım yoktur. Çiğdem Mater'i bilirim ancak bireysel tanışıklığım yoktur" dedi.

"KENDİ KARARLARIMI KENDİM ALIRIM"

İfadesinin devamında Rıza Kocaoğlu, "Ayşe Barım ve Osman Kavala'nın arasındaki görüşmeleri sizden duydum. Ne görüştüklerine dair bilgim yok. Sanatçılar olarak ID iletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkına herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik kapsamında kimse bana yönlendirme yapamaz, kendi kararlarımı kendim alırım" şeklinde beyan verdi.

HER ŞEYİ SAVCILIKTA ÖĞRENMİŞ

Rıza Kocaoğlu, Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanıştıklarını ancak o dönemde de şimdi de telefonla hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi. Ayşe Barım'ın Alabora, Mater ve Kavala ile olan irtibatını bilmediğini ve görüşmeleri de savcılıkta öğrendiğini ifade ederek "Barım bize herhangi bir yönlendirme yapmadı" şeklinde son verdi.