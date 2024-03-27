Yalanı anlamanın en basit 7 yolu

ABD istihbarat birimi FBI tarafından eğitilmiş, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan Scott Taylor, yalanı anlamanın en basit yollarını aktardı. Sputnik'i habere göre Taylor, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi'nde, baş sorgucularla çalıştı ve bu sebeple, 'yaşayan yalan makinası' olarak anılıyor:1-Gözleri hızlı kırpma2-Dudak yalama3. Zor yutkunma4. Beden hareketleri5. Zorlama bir dil6. Vücut dili işaretleri: Yüze dokunmak, Yüzün kızarması, Dudakları sıkıştırmak, Vücudu veya çeneyi hafifçe eğmek...7. Üslüp işaretleri: 'Biliyorsun' gibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması.