Yalı magandasına yakalama kararı

İstanbul Üsküdar'daki olay, 29 Mayıs'ta yaşanmıştı. Merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı'nın hemen yanındaki bölümde balık tutan Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına isabet eden saçmayla yaralandı. Genç savcı hastaneye kaldırılırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yalının selamlık bölümünde Sevinç İnönü'nün yaşadığı öğrenilirken savcıyı başından yaralayan saçmayı ise haremlik bölümünde yaşayan Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu'nun ateşlediği öğrenilmişti. Gözaltına alınan Burak Mengenecioğlu, "Aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzemin tarafına geçtim. Amacım stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Yalının camından 2 el denize doğru ateş ettim" dedi.Mengenecioğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hâkimlik sorgusunun ardından, dosyada raporda savcının "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının" belirtilmesi, şüphelinin eylemi kasti olarak yaptığına dair yeterli delil bulunmaması gerekçeleriyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Ardından dosyaya yeni bir sağlık raporunun girdiği, yeni raporda yaralanan savcının "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığının" açıklandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılığın itirazı sonrası İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, olay günü şüphelinin havalı tüfeği ateşlediği yer ile balık tutulan yer arasında yakın mesafe olduğunu, bu durumun şüpheli tarafından bilindiğini, müştekinin yaralandığı bölgenin hayati önem taşıdığını ve ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla husumet yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Mahkeme, bu gerekçelerle şüpheli Mengenecioğlu'nun eylemi kasti şekilde gerçekleştirdiğine dair tereddüt bulunmadığını vurgulayarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.