Yalnızlık ömrü kısaltıyor

Uzmanlara göre, sessiz katil olarak anılan yalnızlık insan ömrünü kısaltıyor. Geçen hafta İngiliz Kalp Vakfı'nın kalp hastalığından erken ölümlerin arttığını gösteren yeni verileri yayınlandı. Bunda bir dizi faktör rol oynasa da, yalnız olduklarını bildiren insanların sayısındaki artışla da örtüşüyor. 2012'de ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi'nde 50 yaş üstü 5 binden fazla kişi üzerinde çalışma yapıldı. Araştırma, felç veya kalp krizi geçirme riskinin, emekli olan kişilerde yüzde 40 daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı. Uzmanlar artık yalnızlığın, insan sağlığını iyileştirmek için dikkate alınması gereken bir problem olduğunu savunuyor.