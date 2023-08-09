Haberler Yaşam Haberleri Yalova’da özel hastanede yangın paniği
Giriş Tarihi: 9.8.2023 05:11

Yalova’da özel hastanede yangın paniği

Yalova'da hizmet veren özel bir hastanenin acil servis bölümünde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

AA
Yalova’da özel hastanede yangın paniği

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin zemin katındaki acil servis bölümündeki bir odada elektrik panosunda çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla kaplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastanede tedavi gören 61 hasta çalışanlarca hemen tahliye edildi.

Yönlendirilen ambulanslarla alınan hastalar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ildeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Başkan Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını, soğutma çalışması yapıldığını belirterek "Her şey kontrol altında. Bir küçük arızadan dolayı 5 metrekarelik bir odada yangın çıkmış ama anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen bir hasta yok. 61 hastanın sevki hastanelere yapıldı." ifadesini kullandı.

Yangın sırasında binadan tahliye edilerek hastane önünde bekletilen hasta ve yakınları yaşadıkları korku dolu anları gazetecilere anlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Son dakika haberleri: Aslan deplasmanda avantajı kaptı! Deplasmanda 3 golle galibiyet geldi...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hasta olan eşini terk etti
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek için ülke puanı sıralaması kaç olmalı? 2023 Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den kaç takım gidecek?
Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova’da özel hastanede yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA