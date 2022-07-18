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Giriş Tarihi: 18.7.2022 19:20

Yalova’da tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirleyen tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim (56) hayatını kaybetti.

DHA
Yalova’da tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Olay saat 13.00 sıralarında Çiftlikköy demirleme sahasında meydana geldi. Demirleme sahasındaki 'ALHENA' isimli tanker gemisine yanaşan 'Yalova Pilot 2' isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, gemiye çıkarken çarmıhın üçüncü basamağından denize düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Kıribrahim'e ilk müdahale kurtarma botunda yapıldı. Deniz polisi tarafından kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Kıribrahim, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi 1981 İşletme mezunu olduğu öğrenilen Cafer Kıribrahim'in çarmıhta iken kalp krizi geçirerek denize düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Yalova’da tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
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