Yamaç paraşütü kazasında can verdi

Aksaray Hasan Dağı'nda devam eden 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı organizasyonu sırasında yaşanan kazada, sporcu Cengiz Kalyoncu (57) hayatını kaybetti. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca organize edilen şampiyonada uçuş yapan Cengiz Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan sporcu, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.