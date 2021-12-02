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Giriş Tarihi: 2.12.2021 18:43

Yanan 288 hektar alanda fidan dikimine başlandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yanan 288 hektar alanda fidan dikimine başlandı

Denizli’de geçtiğimiz yıl 3 Eylül tarihinde yanan 288 hektar Hayriye Ormanı’nda fidan dikimine başlandı.

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde 3 Eylül 2020 tarihinde ormanlık alanda orman yangını meydana gelmişti. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çevre illerden gelen ekipler, 7 helikopter, 55 arasöz, 16 su tankeri, 7 doze, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı ve 250 yangın işçisi alevleri söndürmek için çaba sarf etmişti. Çok sayıda ekip yangına müdahale ederken yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 288 hektar alanı kül etmişti.


18 saatlik çalışma sonucunda söndürülen 288 hektar ormanlık alanda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikme çalışmalarına başlandı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nce dikim yapacak olan işçilere öncesinde iş başı eğitimi verildi. Ardından çok sayıda işçinin katılımıyla fidan dikme çalışmaları başlatıldı.

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Yanan 288 hektar alanda fidan dikimine başlandı
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