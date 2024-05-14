Yangında mahsur kalan çocukları esnaf kurtardı

Kilis'in Tırıklı Mahallesi Şeyh Cami Sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar bir taraftan karşıdaki evin damına çıkarak hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da evin balkonuna çıkan 2 çocuğu kurtarmak için kapıyı kırarak içeri girdiler.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında küle dönen evin sahiplerinin 2 çocuğu evde bırakarak alışverişe gittikleri öğrenilirken, dumandan etkilenen çocuklar ambulansta edildiler. Kilis Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.