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Giriş Tarihi: 14.5.2024 15:42 Son Güncelleme: 14.5.2024 16:05

Yangında mahsur kalan çocukları esnaf kurtardı

Kilis’te bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 küçük çocuk çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.

İbrahim GÜNEŞ
Yangında mahsur kalan çocukları esnaf kurtardı

Kilis'in Tırıklı Mahallesi Şeyh Cami Sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar bir taraftan karşıdaki evin damına çıkarak hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da evin balkonuna çıkan 2 çocuğu kurtarmak için kapıyı kırarak içeri girdiler.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında küle dönen evin sahiplerinin 2 çocuğu evde bırakarak alışverişe gittikleri öğrenilirken, dumandan etkilenen çocuklar ambulansta edildiler. Kilis Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangında mahsur kalan çocukları esnaf kurtardı
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