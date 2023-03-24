Yangında tüp bebek için biriktirdikleri para da yanan çift, yeni yuvalarına kavuştu

'EVİMİZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU'

Nisan ayında evlerinin yandığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten Hatun Balcı "Para da gitti, her şey gitti. Fakat çok şükür hayırseverler, devletimiz, kaymakamımız birlik olup, yaptılar. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, insanın her şeyi gidiyor. Hiçbir fotoğrafımız, hatıramız kalmadı ama iyiyiz. En azından evimiz yapıldı. Allah nasip ederse içine gireceğiz. Evimiz isteğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ederim ancak bu kadar olur. Sizin haberinizden sonra hayırseverlerin topladığı para ve kaymakamımız ile çok şükür bize ev yapıldı. Vali Bey de geldi. Herkes elinden geleni yaptı. İnşallah en kısa zamanda evimize geçeriz" dedi. Bu süreçte eşinin amcasının evinde kaldıklarını anlatan Balcı, "Tüp bebeği 2 defa denedik, olmadı. Bir daha da gitmedik. Tekrar elimizde olursa deneyeceğiz" diye konuştu.