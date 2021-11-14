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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Yangından kurtuldu Sergen’i doğurdu

DHA
Yangından kurtuldu Sergen’i doğurdu
Antalya'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanların Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki tedavileri tamamlandı. Yangından hamile olarak kurtarılan ve Bursa'daki çiftlikte doğum yapan 'Barış' isimli koyunun yavrusuna 'Sergen' ismi verildi. HAYTAP Bursa Sorumlusu Emre Demir, "Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın felaketinde kurduğumuz sahra çadırında ilk tedavileri yapılan, sonrasında da Bursa'ya getirilen hayvanlarımızın tedavisi bitti. Artık tamamı buradalar. Tedavi sonrasında buraya kısa sürede adapte olduklarını düşünüyoruz. Tabi ki görüntü olarak kayıpları mevcut olsa da yine de heyecanlarını kaybetmediler. Her şeye rağmen hayata tutunmayı başarabildiler" dedi.

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Yangından kurtuldu Sergen’i doğurdu
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