Yanık tedavisinde umut olacak

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Deri Bankası ve Doku Laboratuvarı, ağır yanık nedeniyle tedavi gören hastaların sağlıklarına kavuşmalarına katkı sağlayacak. Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Türkiye'nin ilk Deri Bankası ve Doku Laboratuvarı'nın ağır yanıklar, afetler ve olağanüstü durumlarda hastalara yaşam şansı sunacağını kaydetti. Nacar, "Bu önemli yatırımla birlikte Adana, artık yalnızca bölgemizin değil, Türkiye'nin sağlık üssü konumuna yükselmektedir" dedi. Merkezle birlikte, bölgesel sağlık kapasitesinin artacağına vurgu yapan Nacar, "Merkezde tüm Güney ve Güneydoğu Anadolu ile komşu ülkeler için kritik tedavi altyapısı sağlanacak. Yeni istihdam alanları doğacak, yüksek teknolojili üretim süreçlerinde uzmanlaşma fırsatı oluşacak. Ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri ile bilimsel üretim ve yayınlar artacak" diye konuştu. Sayılı ülkelerde bulunan ve devletler için savaş, afet ve toplu yaralanmalar gibi durumlarda stratejik önem arz eden merkezde, bağışla alınan insan derileri işlenerek 2 ila 5 yıl saklanabiliyor. Vücudunda ağır yanık oluşan hastalara da deri bankasından alınan deri naklediliyor ve tedavileri için süre kazanılıyor.