‘Yanlışlıkla olmuş dediler’ 150 bin lira çarptılar

Küçükçekmece'de 20 Temmuz günü bu kez ev hanımı H.A. teledolandırıcı kurbanı oldu. H.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıttı ve kadına adının FETÖ dosyasına karıştığını söylediler. "Ancak bu işin yanlışlıkla olduğunu düşünüyoruz, size operasyon olabilir, evinizde nakit para ya da altın varsa bize teslim edin. Bizde güvende kalsın, operasyon sonrasında size teslim ederiz" diyen dolandırıcılara H.A. tam 150 bin lirasını kaptırdı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, il dışına çıkan iki şüpheliyi 17 Ağustos'ta tekrar geldikleri İstanbul'da yakaladı. Şüpheliler Cabir Ö. ve Emre Ö.'nün bulunduğu araçta Balıkesir'de 77 yaşındaki R.C. adlı vatandaştan aldıkları 300 bin lira değerinde altın bulundu. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. -