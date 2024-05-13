Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Yapay Zekâ Festivali

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep OSB Teknokent ve Türkiye İş Bankası- Yapay Zekâ Fabrikası işbirliğinde, "Türkiye'nin En Üretken Festivali" mottosuyla düzenlenen festival ilgili sektör liderlerini, uzmanları, akademisyenleri, öğrencileri, yazılım geliştiricileri, uygulayıcıları, yapay zekâya ilgi duyan veya kullanan herkesi buluşturdu. Yenilikçi yapay zekâ projelerinin yatırımcılarla buluştuğu AI'NTEP – Yapay Zekâ Festivali yoğun ilgi gördü. Festivalde "İş Dünyasında Yapay Zekânın Rolü: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri", "Yapay Zekâ ve Endüstri Uygulamaları, Yapay Zekâ Hakkında Teknolojik Yenilikler ve Araştırmalar", "Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zekâ Kullanımları", "Kamuda Yapay Zekâ Politika ve Uygulamaları", "Yapay Zekâ Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim" konuları uzmanlar tarafından tartışıldı ve tanıtıldı. Festivalde Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zekâ Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiğinin ve devreye alındığının müjdesi de verildi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve üniversitemizin 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zekâ' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek, öğrenme hızını ve kalitesini artırabilecek" dedi.