Yapay zekâ mühendisleri Akdeniz Üniversitesi’nde yetişecek

Akdeniz Üniversitesi'nin yenilikçi ve geleceği şekillendiren eğitim imkânlarına bir yenisi daha eklendi. Mühendislik Fakültesi'ned geleceğin mesleklerinden olan Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı. Bu yıl ilk öğrencilerini alacak bölümün otuz kişilik kontenjanı bulunuyor. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü ile ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, "30 öğrenci alacağız. Yüzde yüz İngilizce eğitim verilecek. Öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği öğrencileriyle birlikte hemen hemen aynı ders içerikleriyle aynı hocalardan dersler alacak. Bu da çift ana dal seçeneği sunarak çift diploma verme imkânı sağlıyor. Böylece Bilgisayar Mühendisliği'ne gelen öğrencilerin Yapay Zekâ Veri Mühendisliği Bölümü'nden diploma alma ve benzer şekilde Yapay Zekâ Veri Mühendisliği Bölümü'ne gelen öğrencilerin de Bilgisayar Mühendisliği diploması alma imkânı olacak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak MÜDEK akreditasyonumuz var. Bu akreditasyon da çok kaliteli, dünya standardında bir eğitim verdiğimizi gösteriyor" dedi.