Yapay zeka yatırımcıları iflas ettirebilir! Fırsat olduğu kadar büyük tehdit

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, yakın gelecekte, yapay zekâ teknolojilerinin yatırım danışmanlığı alanında kullanımının mümkün olabileceğini ifade ederek; "Yapay zeka, finansal piyasaların analiz edilmesi, portföy yönetimi, risk değerlendirmesi ve tahminler gibi yatırım süreçlerinde önemli bir araç haline gelebilir. Büyük veri analizi ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde, yapay zekâ sistemleri karmaşık veri kümelerini hızla işleyebilir, trendleri ve ilişkileri keşfedebilir. Nitekim yapay zekâ temelli uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır." dedi.

YATIRIMCILARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gerçek zamanlı olarak piyasa verilerini takip edebilen yapay zekâ tabanlı sistemlerin, haberleri ve sosyal medya gönderilerini analiz ederek anında bilgi sağlayabileceğini ifade eden Doç. Dr. Kırık; "Bu da yatırımcıların daha hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Yapay zekâ ayrıca, duygusal faktörlerin etkisinden bağımsız olarak nesnel bir şekilde analiz yapabilir. Duygusal kararlar bazen yatırımlarda hatalara neden olabilirken, yapay zekâ tarafsız bir yaklaşım sunarak objektif bilgilere dayalı kararlar alınmasına imkân tanır. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin yatırım danışmanlığı alanında kullanımı bazı zorlukları da beraberinde getirir. Finansal piyasaların karmaşıklığı ve tahmin edilemez doğası, yapay zekânın sınırlamalarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Ayrıca, güvenilir ve doğru verilere dayanmayan analizler veya yanlış anlamalar sonucunda hatalı öneriler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yapay zekâ sistemlerinin yatırım danışmanlığında insan uzmanlarla birlikte çalışması daha sağlıklı olacaktır. İnsanlar, yapay zekânın sunmuş olduğu bilgileri değerlendirerek, sonuçları sorgulayarak ve kendi uzmanlıklarını kullanarak karar alma sürecine dâhil olmalıdır. İnsan denetimi, yapay zekânın potansiyel risklerini minimize ederek daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ BİR FIRSAT OLDUĞU KADAR BÜYÜK BİR TEHDİT

Yapay zekânın, büyük veri analizi yapabilme yeteneği sayesinde geniş bir veri kümesini hızlı bir şekilde işleyebildiğinin altını çizen Ali Murat Kırık; "Makine öğrenimi algoritmaları ile donatılmış yapay zekâ sistemleri, bu veriler üzerinde trendleri, desenleri ve ilişkileri belirleyebilir. Gerçek zamanlı olarak piyasa verilerini takip edebilir, haberleri ve sosyal medya gönderilerini analiz edebilir ve bu bilgileri yatırımcılara anında sunabilir. Bu da yatırımcıların daha hızlı ve bilinçli kararlar almasını sağlayabilir. Yapay zekâ sistemleri, duygusal faktörleri ortadan kaldırarak nesnel bir şekilde analiz yapabilir. İnsanlar zaman zaman duygusal kararlar verebilir ve bu da yatırımlarda hatalara yol açabilir. Yapay zekâ, bu duygusal yanıtları ortadan kaldırarak daha objektif bir yaklaşım sunabilir. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin yatırım danışmanlığı alanında kullanımı bazı potansiyel riskleri de beraberinde getirir. Finansal piyasalar karmaşık ve belirsiz bir doğaya sahiptir. Yapay zekâ sistemleri, piyasa dalgalanmalarını veya beklenmedik olayları tahmin etme konusunda sınırlamalar yaşayabilir. Ayrıca, güvenilir ve doğru verilere dayanması gerekmektedir. Yanlış anlama veya yanlış veriler üzerine yapılan analizler sonucunda hatalı önerilerde bulunma riski söz konusudur." şeklinde konuştu.

SADECE YAPAY ZEKÂYA DAYALI YATIRIM RİSKTİR

Kırık; finans uzmanı olmayan sıradan vatandaşların yapay zekâya danışarak yatırım yapabildiğini belirterek yapay zeka tabanlı yatırım danışmanlığı platformlarının bireylere finansal analizler, portföy yönetimi ve yatırım stratejileri konusunda öneriler sunduğunu belirtmiş, bu platformların genellikle kullanıcıların finansal hedeflerini ve risk toleranslarını dikkate alarak kişiselleştirilmiş çözümler sunduğunu beyan etmiştir.

"Yapay zekâ sistemleri, büyük veri analizi ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak piyasa verilerini analiz eder ve eğilimleri, desenleri ve ilişkileri belirler. Bu analizler, sıradan vatandaşların yatırım kararlarına daha bilinçli bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yapay zekâ tabanlı yatırım danışmanlığı hizmetleri kullanırken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İlk olarak, yapay zekâ sistemleri, geçmiş verilere dayalı tahminler yapar. Finansal piyasalar her zaman tahmin edilemez olduğu için bu tahminler hatalı olabilir. Ayrıca, yapay zekâ sistemleri piyasa dalgalanmaları veya beklenmedik olayları tam olarak tahmin edemeyebilir. İkinci olarak, yapay zekâ sistemlerinin veri güvenliği ve gizlilik konularına dikkat edilmesi önemlidir. Yatırımcıların kişisel ve finansal bilgilerinin korunduğundan emin olunmalı ve güvenli platformlar kullanılmalıdır. Son olarak, sıradan vatandaşlar yapay zekâya danışırken, yapay zekâ tarafından sunulan bilgileri dikkatlice değerlendirmeli ve kendi risk toleranslarına, finansal hedeflerine ve genel yatırım stratejilerine uygun olduğunu gözden geçirmelidir. Yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları ve karar alma sürecine aktif olarak katılmaları önemlidir." diyerek sadece yapay zekâya dayanarak yatırım yapmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekmiştir.

YAPAY ZEKÂ İFLASA SEBEBİYET VEREBİLİR!

Sadece yapay zekâya dayanarak yatırım yapmanın iflasa sebebiyet verebileceğini dile getiren Doç. Dr. Kırık; üzülerek söylemek gerekir ki yapay zekâ, belirli koşullar ve faktörlerin bir araya gelmesi durumunda bir şirketin iflasına sebep olabilir. Bu olasılıklar arasında, yapay zekâ tabanlı sistemlerin hatalı veya yanlış kararlar alması, otomatik ticaret sistemlerinin yanlış işlemler yapması, yapay zekâ sistemlerindeki güvenlik açıkları veya kötü niyetli saldırılar yer almaktadır. Ancak, bu tür sonuçlar, yapay zekânın yanlış kullanımı veya hatalar sonucunda ortaya çıkabilir. İyi tasarlanmış, etik standartlara uygun bir şekilde kullanıldığında daha az olasıdır ama her zaman bir ihtimal vardır. İnsan denetimi ve sürekli gözetim, yapay zekânın etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemlidir. Fakat sadece yapay zekâya güvenerek yatırım tercihinde bulunmak iflasa sebebiyet verebilir." dedi.