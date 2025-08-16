Yapay zekâyla milyonluk vurgun

Yapay zekâ, dolandırıcıların elinde ölümcül bir silaha dönüştü. Sosyal medyada, tanınmış siyasetçi, iş insanı ve gazetecilerin sözde açıklamalarıyla kurgulanan videolar gerçekmiş gibi servis ediliyor; "yüksek kazanç" masalıyla vatandaşlar tuzağa çekiliyor.

BİRİKİMİ BUHAR OLDU

Fransa'da yaşayan fırın işçisi Arif Yenil (62) ve öğretmen eşi Dudu Yenil (55), yapay zekâyla hazırlanmış sahte bir video yüzünden 40 yıllık birikimlerini kaybetti. Videoyu izleyen Arif Yenil, "Ben de yatırım yapmak istiyorum" diye yorum yapınca dolandırıcıların ağına yakalandı. Çiftin 40 yıllık birikimi 2 milyon 950 bin lira, 2 saat içinde buhar oldu. Hesaplara bloke konulduğunda artık çok geçti. Yenil çifti, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dolandırıcılar hakkında şikâyetçi oldu.