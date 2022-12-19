Yaralı caretta carettaya tedavi

Datça ilçesindeki balıkçı barınağında teknelerin bağlı olduğu limanda yaralı bir deniz kaplumbağası olduğunu fark eden balıkçılar, durumu DEKAMER'e bildirdi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'caretta caretta' cinsi olduğunu belirlediği kaplumbağanın kuyruğunda kırık olduğunu tespit etti. Balıkçılar tarafından beslenen deniz kaplumbağasının, bulunduğu bölgeden DEKAMER ekipleri tarafından alınıp, tedavisinin ardından denize bırakılacağı belirtildi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağasının kuyruğunda kırık tespit ettiğini belirterek, "Balıkçı dostlarla irtibata geçtik. Bir ekibimiz buraya giderek, yaralı deniz kaplumbağasını alıp, merkezimize getirecek. Burada tedavileri yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacak" dedi.