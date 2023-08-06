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Giriş Tarihi: 6.8.2023 10:31 Son Güncelleme: 6.8.2023 11:22

Yaralı kadın teröristi Mehmetçik taşıdı, tedavi etti

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde sağ ele geçirilen kadın terörist Şengül Bulut’u Mehmetçik taşıdı, yaralarına ilk müdahaleyi yaparak, devletin şefkat elini uzattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yaralı kadın teröristi Mehmetçik taşıdı, tedavi etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın teröristin de sağ ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, yakalanan kadın teröristin yer aldığı bir videoya da yer verildi. Videoda, kahraman Mehmetçik, tarafından yaraları tedavi edilen ve devletin şefkatini hisseden kadın teröristin, askerlerin kendisine nasıl davrandığını anlattığı anlar yer alıyor.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Türk askerlerinin kendisini bulduğunu belirten kadın terörist, "Bulduklarında da zaten ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Gerçekten yaklaşımları çok farklıydı. Ben çok etkilendim" ifadelerini kullandı. Hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyen kadın terörist, "Sabahtan beri kaç defadır buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarıma tekrar tekrar pansuman yapıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Bence bu böyle bilinmelidir" dedi.

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Yaralı kadın teröristi Mehmetçik taşıdı, tedavi etti
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