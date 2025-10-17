Yaralı olarak bulunan fırıncı kurtarılamadı

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın sahibi Özgür Çınar'ı iş yerinde hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Özgün çınar ambulans ile önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Özgür Çınar hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelere göre Çınar'ın kendi yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.

TOPRAĞA VERİLECEK

Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip memleketi Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.