Yarasız saç ekimi

Türkiye, tarihi ve turistik destinasyonları kadar sağlık için de turistlerin tercihlerinde ilk sıralarda yerini aldı. Son 10 yılda saç ekimi operasyonları açısından önemli bir merkez olan Türkiye'de, sağlık turizmi dendiği zaman ilk sıralarda saç ekimi önümüze çıkıyor. 2022'nin ilk yarısını geride bırakırken, 100'den fazla ülkeden 550 bin saç turistinin 6 ay içerisinde saç ekimi için Türkiye'yi tercih ettiği istatistiklere yansıdı. Fiyat performans olarak Türkiye'yi tercih eden sağlık turistleri, sadece saç ekiminde Türkiye'ye 2 milyar dolar katkı sağladı. Genel sağlık turizminde ise yıl sonunda toplam cironun 4 milyar doları bulması bekleniyor.

DÜNYA'DA SADECE 3 CERRAH YAPIYOR

Sağlık turizmi geliştikçe, alanında uzman isimler de operasyonlarda uyguladıkları taktikleri geliştirmeye ve başarı oranını artırmak için çaba sarf ediyor. Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Emre Karadeniz'de dünyadaki tek Amerikan Saç Cerrahisi Bord Sertifikalı Türk cerrah olma özelliğini taşıyor. Karadeniz, geliştirdiği "tara ve çık saç ekimi" yöntemi ile saç ekiminde devrimsel bir adım atarken, saçları kazıtmadan, ağrı, kan, yara izi olmadan ve saçların nasıl görüneceğini öğrenebilmek için bir sene beklemeden dünyada sadece 3 doktorun yapabildiği işlemi daha da geliştirdi. Uzm. Dr. Karadeniz ve sağlık ekibi, bu operasyon için sınır sayıda hasta kabul ediyor.

Uzm. Dr. Ali Emre Karadeniz, dünyada yalnızca üç plastik cerrahi hekiminin yapabildiği long hair transplantion operasyonunun üstüne kendi geliştirdiği yöntemle birlikte saç ekimindeki birçok dezavantajın önüne geçmeyi başardı. Sınır sayıda hasta kabulü yapan Karadeniz, çoğunlukla hastalarını referans yoluyor kabul ediyor.

"ÖNEMLİ OLAN UZUN YILLAR TECRÜBE VE İYİ EĞİTİLMİŞ BİR EKİP"

Karadeniz'in uyguladığı sistemle ekimin hemen ardından hastalar toplantılara katılabiliyor. Uzm. Dr. Ali Emre Karadeniz, geliştirdiği tekniğin detaylarını SABAH'a anlattı. İlk olarak operasyon öncesinde hasta ile görüşerek kişiye özel saç tasarımı hazırlayan Karadeniz, bu kapsamda planlamalar yapıyor. Saç ekiminde birkaç seansın uzun yıllar dökülmeden saçları kullanabilme hususunda etkili olabildiğini anlatan Karadeniz, "Bu operasyonu doğal ve özel kılan sürecin yüzde 90'ı saç tasarım felsefesi, yüzde 10'u medikal işlemdir. Ama hepsi uzun yıllar tecrübe ve iyi eğitilmiş bir ekibi gerektirmektedir" dedi.

TRAŞ YOK

Operasyona geçildiğinde küçük bir plastik cerrahi operasyonuyla, saçlar hiç tıraş edilmeden, alınan saç kökü greftlerinin uzun saçlarla beraber toplandığını aktaran Karadeniz, aldığı saçlı greftlerin mikroskop altında ayıklandığını ve uzun saçların saç dökülmesi olan bölgeye itinayla taşındığını kaydetti. Karadeniz, başarılı sonuçlar veren bu operasyonun isminin "tara ve çık" olduğunu aktardı.

"SAÇ EKİMİNDEN SONRA HASTAYI FÖN ÇEKEREK YOLCULUYORUZ"

Operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşan Karadeniz, şu ifadeleri kullandı.

"Tara ve çık saç ekiminde bir tek saç teli bile tıraş edilmez. Ekilen greftler uzun saçlarıyla birlikte aktarılır ve bu saçlar işlemden hemen sonra taranabilir haldedir. Saçları tarıyoruz, kurutuyoruz, hatta fön çekerek hastayı yolculuyoruz. Konvansiyonel yöntem olan FUE saç ekiminde işlem sonucu bir yıl sonra ortaya çıkarken, tara ve çık saç ekiminde işlemin bir ön görüntüsü derhal ortaya çıkıyor. Üstelik tara ve çık saç ekiminde herhangi bir açık yara bırakılmadığı için işlem sonrası yıkanmak, saçları kurutmak mümkündür. Kişi işine ve aile yaşamına hemen dönebilir. Bu operasyonun bize sağladığı diğer bir önemli avantaj ise sınırlı saç rezervinin gerektiği kadar kullanılması ve israf edilmemesi. Tara ve çık saç ekiminde saçların alındığı bölgedeki doku hasarı konvansiyonel FUE metoduna göre çok daha az."

"Tara ve çık" uyguladıkları hastaların aldığı tepkilere ve mutluluklarına değinen Karadeniz, "Fabrikasyon saç ekim yöntemi ile hastalar uzun süre kafa bölgelerinde noktasal yaralar ve traşlı bir kafa ile dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bu operasyonu daha çok yoğun iş gündemi ve sosyal hayatı buna izin vermeyecek yüksek profilli iş insanları, oyuncular, şarkıcılar tercih ediyor. İşlem planlanmasına göre bir ya da iki gün sürdüğü için set arasında gelip saç ektiren oyuncular dahi var. Dünyanın pek çok yerinden saç ektirdiğinin anlaşılmamasını isteyen ünlü isimlere 'tara ve çık' yapıyoruz. Ayrıca bu operasyonu kadınlar da çok fazla tercih ediyor. Sonradan konuştuğumuzda yakın çevrelerinin, 'senin dün saçın yoktu, bugün nasıl saçın var' diye hayrete düştüklerini anlatıyorlar. Operasyonun etkisini hemen gördüğümüz için biz de çok mutlu oluyoruz. İşimiz insanları mutlu etmek" aktarımında bulundu.

"TARA VE ÇIK" KAŞ EKİMİNDE BAŞARI ORANINI ARTIRDI

Karadeniz, geliştirdiği tara ve çık tekniğinin bir başka önemli uygulama şeklinin ise "tara ve çık kaş ekimi" olduğunu vurguladı. Konvansiyonel FUE metodunda ekilen kılların bir ön görüntüsü elde edilemediği için buna bağlı olarak da kılların eğim açısının istenildiği gibi ayarlanamadığını kaydeden Karadeniz, "Bugüne kadar FUE yöntemiyle ekilmeye çalışılan kaşlarda, deri yüzeyine doğru uzaması gereken kılların yanlışlıkla deriden uzaklaşan şekilde ekildi ve doğal olamayan sonuçlara neden oldu. Eski kaş ekimindeki olumsuzluklara karşın, 'tara ve çık kaş' ekiminde kıllar uzun olarak yerleştirildiğinden kılların yönünü istenildiği şekilde ayarlayabiliyoruz ve kişiyi istediği doğal sonuçlara ulaştırıyoruz" dedi.

"GÜNDE TEK HASTA KABUL EDİYORUZ"

15 yıl boyunca kendi eğittiği, Türkiye'deki "tara ve çık saç ekimi" yapabilecek nitelik ve yetenekteki tek sağlık personel grubu olan kliniğinde"tara ve çık" operasyonu yaptığı günlerde kliniğe yalnızca tek hasta kabul ettiklerini aktaran Karadeniz, bu nedenle sınırlı sayıda hastayla bu işlemi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karadeniz, fabrikasyon olarak saç ektirilen yerlerde başarısız sonuçlar alan hastaların kendisine geldiğini, yeniden ekim için tasarlama ve onarım yaptıklarını kaydetti.

GELECEKTE "TARA VE ÇIK" TEKNİĞİ KULLANILACAK

Saç ekiminin geleceğinin "tara ve çık" tekniğinde olduğunu düşünen Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Emre Karadeniz, yakın gelecekte konvansiyonel FUE metodunu tamamen terk ederek yalnızca bu tekniği uygulamaya devam etmeyi planladığının da altını çizdi.

ÜNLÜ BURUN DOKTORU DA TARA VE ÇIK SAÇ EKİMİ YAPTIRDI

Dr. Karadeniz'e tara ve çık saç ekimi yaptıran önemli burun estetiği uzmanı olan Dr. Emre İlhan, geçirdiği operasyon sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Mikroskop altında saçı teliyle birlikte alıyorlar ve teliyle birlikte ekiyorlar. Sonrasında saçınızı tarayıp çıkıyorsunuz. Bu yöntem FUE'nin aksine saçın arka bölümünde de gözle görülür hiçbir yara izine neden olmadığı gibi yeni operasyonlar için de dönor alanında saç kalmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.