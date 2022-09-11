Haberler Yaşam Haberleri Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yargı yeni sezon ne zaman? 11 Eylül Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 11.9.2022 15:35

Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yargı yeni sezon ne zaman? 11 Eylül Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının her Pazar günü ekranlara gelen dizisi Yargı yeni sezonu ile yayın hayatına geri dönüyor. Dizinin sevenleri “Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu” sorusuna yanıt arıyor. 11 Eylül Kanal D yayın akışı ile cevaplanan sorular izleyenlerin gündeminde. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar…

Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yargı yeni sezon ne zaman? 11 Eylül Kanal D yayın akışı

Yargı yeni sezonu ile bekleniyor. Kanal D ekranlarının heyecanı ve temposu yüksek dizisi akıllarda kalan sezon finali ardından yeniden yayın hayatına başlıyor. Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Pazar günü yayın akışında görülen dizinin. Peki, Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, 11 Eylül Kanal D yayın akışı…

YARGI BUGÜN VAR MI YOK MU?

11 Eylül Kanal D yayın akışı ile kontrol edilen Yargı yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor. Bugün kendi gününde ve saatinde tekrar bölümü yayında olacak.

İşte, Kanal D tv yayın akışı ve Yargı yeni sezon yayın tarihi…

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2022

16.15 Elimiz Mahkum

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Yargı (tekrar)

23.45 Yüce Thor

01.30 Yüce Thor

03.00 Arda ile Omuz Omuza

03.45 5N1K

04.45 Yabancı Damat

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ceylin ve Ilgaz'ın sırlar ve suçlar içinde tutunmaya çalışan aşkını anlatan dizinin yeni sezon çekimleri başladı.

Yargı 2. Sezon 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesaplarından diziyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

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Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yargı yeni sezon ne zaman? 11 Eylül Kanal D yayın akışı
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