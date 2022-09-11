Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yargı yeni sezon ne zaman? 11 Eylül Kanal D yayın akışı

Yargı yeni sezonu ile bekleniyor. Kanal D ekranlarının heyecanı ve temposu yüksek dizisi akıllarda kalan sezon finali ardından yeniden yayın hayatına başlıyor. Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Pazar günü yayın akışında görülen dizinin. Peki, Yargı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, 11 Eylül Kanal D yayın akışı…