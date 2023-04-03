Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak yeniden seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığına mevcuttaki daire başkanı Murat Kıyak yeniden seçildi.

MURAT KIYAK KİMDİR?

3 Mart 1959'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde dünyaya gelen Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesini bitirip, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 1982'de mezun oldu.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Murat Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 2 Nisan 2019'da Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi. Kıyak, bu görevine devam ederken Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun kararıyla dairenin kapatılması üzerine aynı kararla Yargıtay On Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 2021'de aldığı karar ile Yargıtay On Beşinci Hukuk Dairesi ve Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesinin birleşmesine hükmedildi. Kıyak, aynı kararla Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ikinci kez seçildi.