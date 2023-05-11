Yargıtay indirimsiz müebbet hapis cezasını hukuka aykırı buldu

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan karar sonrası İzmir Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sanığın avukatı tarafından kararın temyizi için başvuruda bulunuldu. Mahkeme, yerel mahkemenin hükmünü onaylayarak temyiz itirazını reddetti. Karar sonrası dava sanık tarafından Yargıtaya taşındı. Yapılan başvuru 'fiilde ve failde herhangi bir takdiri indirim uygulamasını gerektiren hal bulunmadığı' şeklinde yetersiz gerekçe ile takdiri indirim sebebi uygulanmaması hukuka aykırı bulunarak hükmün bozulmasına Yargıtay tarafından oy birliği ile karar verdi.