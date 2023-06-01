Yargıtay, MİT TIR’ları cezasını onadı

Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan 27 sanık, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ekim 2020'de çeşitli cezalara çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 22 sanığın cezasını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık'a verdiği 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'e verdiği 18 yıl hapis ile Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'a verdiği 15'er yıl hapis cezasını ise 'Suç vasfında düşülen yanılgı' nedeniyle bozdu.