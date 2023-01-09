Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’da 26. Dönem Adi Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için seminer düzenlendi
Giriş Tarihi: 9.1.2023 16:39 Son Güncelleme: 9.1.2023 16:48

Yargıtay’da 26. Dönem Adi Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için seminer düzenlendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “26. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları” bilgilendirme seminerine katıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’da 26. Dönem Adi Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için seminer düzenlendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 9 Ocak - 09 Mart tarihleri arasında mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay dairelerinde görevlendirilen 26. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları için düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.

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Yargıtay’da 26. Dönem Adi Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için seminer düzenlendi
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