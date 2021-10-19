Yargıtay’da kan bağışı seferberliği

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk Kızılay "Kan Bağışı Kampanyası"na destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği'nde kan bağışında bulundu.





Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk Kızılay "Kan Bağışı Kampanyası"na destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği'nde kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu. İşlem öncesinde kan bağışının önemine dikkat çeken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, daire başkanlarını, tetkik hakimlerini, Cumhuriyet savcılarını ve personeli kan bağışı yapmaya davet etti.





Akarca ve Şahin ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu. Türk Kızılay ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortak olarak gerçekleştirilen "Kan Bağışı Kampanyası"na destek olmak için bağışta bulunmak isteyenler 19-20 Ekim tarihlerinde Yargıtay Polikliniğinde kan bağışında bulunabilecek.