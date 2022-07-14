Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay'dan çarpıcı karar! Araba silah sayıldı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 09:19

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Araba silah sayıldı

Kocaeli'de arkadaşını eve bırakmak isterken, arkadaşının eski sevgilisi tarafından saldırıya uğrayan kişi paniğe kapılarak başka bir arabaya çarparken, olay sonunda sanık kaputta tutunan eski sevgilinin üzerinden arabayla geçti ve eski sevgili yaşamını yitirdi. Yerel mahkeme sürücüyle ilgili olarak "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verirken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi arabanın silahtan sayılması gerektiğini belirterek hükmü bozdu. Yerel mahkeme bozmaya uyarak sanık hakkında yeniden 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası hükmü kurdu. Yerel mahkemenin bu kararı sonrasında hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan çarpıcı karar! Araba silah sayıldı

Kocaeli'de yaşayan Sefa Şahin, 3 haftadır devam eden kuaför kursundan tanıdığı arkadaşı Ebru Kaya ile iş çıkışlarında kendi arabasıyla eve bırakmaya başladı ve bu durumun ardından ikili arkadaşlık etmeye başladı. Şahin, 18 Ocak 2008'de yine Ebru Kaya'yı işyerinden aldı ve bir kafede çay içtikten sonra Kaya'yı evine bırakmak istedi. Kaya arabadan inecekken, eski kız arkadaşının başka bir erkekle arkadaşlık etmesine kızan eski sevgilisi Cenan Güngör arabanın kapısını açmaya çalıştı. Kapıları açamayınca daha da kızarak arabanın ön kaputuna atlayan Güngör, orada tutunarak aracın camına elindeki bir cisim ile vurmaya başladı. Arabanın camını çatlatan, kaportasına küçük hasarlar veren Güngör, araba içerisindeki Şahin ve Kaya'ya yönelik "Açın kapıyı, inin, sizi öldüreceğim" şeklinde kendinden geçmişçesine tehditlerde bulundu. Bir süre araç içinde bekleyen Şahin, kaputa tutunan eski sevgili Cenan Güngör araçtan inmeyince yavaş yavaş hareket etti ve zikzaklar çizmeye başladı. Bunun üzerine Güngör camlara daha fazla vurmaya başladı. Şahin, kullandığı 41 F 0184 plakalı arabayı 270 metre kadar sürerken, ileride hareket halinde bulunan başka bir arabaya çarptı. Bu esnada kaputta tutulu olan Cenan Güngör kaputtan düştü. Şahin ise, arabasıyla yere düşen Cenan Güngör'ün üzerinden geçti. Güngör olay yerinde hayatını kaybetti.

"ARABA SİLAHTAN SAYILMALIYDI"
Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti, Şahin'e "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Kararla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, Sefa Şahin'in arabasının kaputuna binen maktul Cenan Güngör'ü düşürmek ve yaralamak amacıyla arabasını hareket ettirdiğine, sanığın, maktulün düşmesi üzerine üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu belirtilerek, bu eylemde aracın silahtan sayılması gerektiğine dikkat çekildi. Heyet, yerel mahkemece verilen hükmü bozdu.

"YARGITAY ONADI, İÇTİHATLARA GİRDİ"
Bunun üzerine dosya yeniden ilk derece mahkemesine gitti. Bozma ilamına uyarak davayı tekrardan görüşen ve hüküm kuran Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sefa Şahin hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti. Karar sonrasında hüküm yeniden temyiz edildi ve dosya tekrardan Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, yerel mahkemenin arabayı silahtan sayan hükmünü onadı. Onama kararına göre, arabanın silahtan sayılması da içtihatlar arasına girmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Nalan Avcı kimdir, neden öldü? Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı kaç yaşındaydı, evli mi, eşi kim? İşte tüm bilgiler
PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan sınır dışı edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Araba silah sayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA