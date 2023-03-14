Yargıtay’dan Tıp Bayramına özel kutlama

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Yargıtay'ın İncek yerleşkesinde düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Akarca, Yargıtayda görevli hekimler başta olmak üzere büyük fedakarlık, özveri ve sabırla çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Yargıtay Başkanlığı kabul salonunda düzenlenen kutlama törenine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay bünyesinde görevli doktorlar ve hemşireler ile Poliklinik ve Tedavi Bürosu çalışanları katıldı.