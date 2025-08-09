Yargıtay’ın onama kararından sonra Narin’in babası, SABAH’a konuştu: Kızımın katili Nevzat’tır! Dicle’nin kenarında katletti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, haklarında dava açılan, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran 'iştirak halinde kasten öldürme suçundan' ağırlaştırışmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dere yatağına gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise, 'suç delillerini yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık 2024'te verilen kararlar, geçtiğimiz Mayıs ayında onanarak Yargıtay'a gönderildi.
YARGITAY CEZALARIN ONANMASINI İSTEDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebligatta, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istendi.
"KIZIMI DİCLE'NİN KENARINDA KATLETTİ"
Narin Güran'ın babası Arif Güran, Yargıtay'ın onama talebinin ardından baba Arif Güran, SABAH'a konuştu. Yargıtayda bu dosyaya bakacak olan hakimlere güveninin tam olduğunu belirten baba Arif Güran, "Benim kızım korkunç bir şekilde öldürüldü ve tüm ailen suçlanarak yok edildi. Sonradan ortaya çıkan yeni delillere ve iyileştirilmiş görüntülere rağmen erken verilen bir karar oldu. Dosya kapsamlı ve yeterlice incelenmeden hem mahkeme, hem Bölge İstinaf jet hızıyla karar verdi" dedi.
"YARGITAY'DAKİ HAKİMLER BU DOSYAYI BOZACAKTIR"
Yargıtay'da bu dosyaya bakan hakimlerin verilen cezaları bozacağına inandığını söyleyen baba Arif Güran, "Bu bir yıl içerisinde ortaya çıkan yeni delillere, iyileştirilmiş görüntülere rağmen jet hızıyla bir karar verildi. Ben eminim ki, bu dosya bozulacaktır. Benim ailemi bir katilin defalarca değiştirdiği ifadelerle yok ettiler.
Ben savcılara değil Yargıtaydaki hakimlere güveniyorum. Benim kızımın tek faili vardır, o da Nevzattır. Benim kızım bir koyun değildi. Kızımı Dicle'nin kenarında katleden Nevzat'tır. Bu dosyada ceza alması gereken tek kişi Nevzat Bahtiyardır. Kızımla birlikte bizi de toprağa gömdüler. Yargı karar verdi, ama süreç devam ediyor. Sürecin sonunda da gerçek katil yani Nevzat'ın olduğu da ortaya çıkacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.