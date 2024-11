‘Yargıya yönelik saldırılara müsaade etmeyeceğiz’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde konuştu. Demokratik seçimlerin yapılmadığı, darbelerle yönetimlerin değiştiği ve silahlı iç çatışmaların yaşandığı ülkelerin dahi Türkiye'den üstte tutulduğunu aktaran Bakan Tunç, ABD kaynaklı hukuka güven endeksini kaynak kabul ederek yargıyı eleştirenlere tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Bunlar tamamen ülkemize yönelik yapılan bir kara propaganda. Bu kara propagandanın, bu güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri yapmanın gayreti içerisinde" dedi.

'SALDIRILARA MÜSAADE ETMEYİZ'

Yargıya yönelik saldırılara müsaade etmeyeceklerini dile getiren Bakan Tunç, "15 Temmuz'da milletimizle beraber o gece evlerinde oturmayan, adliyelere koşan o vatan hainlerine karşı yakalama kararları çıkaran, gözaltı kararları çıkaran ve onların yargı önünde hesap vermelerini sağlayan bir yargı sistemimiz var. Bugün hazmedilemeyen de bu. Vesayetçi anlayışı özleyenler, yargıyı geçmişte arka bahçesi yapanlar bugün milletin yargısına saldırıyor. Her gün adalete yönelik, her gün hukuka yönelik her gün yargıya yönelik saldırıların sebebi bu. Biz o saldırılara kesinlikle müsaade etmeyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN AŞAĞI SIRALARDA OLDUĞUNU SÖYLEMEK SAÇMALIK'

Bakan Tunç, Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde aşağı sıralarda olduğunu söylemenin saçmalık olduğunu kaydederek, "Bunu devamlı tekrar ediyorlar. Eski ABD Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu bir dernek ve bu derneğin yaptığı bir liste. Bilimsel kriterlerden uzak, Türkiye gerçekleriyle hiç uyuşmayan, Türkiye'de muhalif birkaç kişiden görüş alarak oluşturulan ve bağışlarla ayakta duran, bağış yapanın ön sıralarda yer aldığı bir liste. Birinci bağışçı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ikinci bağışçı, üçüncü, dördüncü bağışçı, hepsi ön sıralarda yer alırken Türkiye'yi son sıralarda göstermeye çalışıyorlar. Kim inanır buna?" şeklinde konuştu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 170 gazeteciyi öldüren İsrail'in, basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin üstünde gösterilmesini hakkında konuşam Bakan Tunç, "Bunlar tamamen ülkemize yönelik yapılan bir kara propaganda. Bu kara propagandanın, bu güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri yapmanın gayreti içerisinde. Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.

'25 BİN HAKİM SAVCI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Bakan Tunç, 25 bin hakim ve savcının gece gündüz büyük bir gayret içerisinde milletin yargı hizmetlerinden en adil bir şekilde yararlanması için çalıştıklarını aktararak, "İçerisinde elbette ki hatalı kararlar veren olabilir. Ama bunun düzeltilme mekanizması var. İtirazları mümkün ve kendi içerisinde bunlar gerçekleşir. Dolayısıyla Türkiye'nin hak etmediği bu kasıtlı propagandaya karşı da uyanık olmamız lazım. Hukukun üstünlüğünü esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi konusunda aldığımız mesafeyi daha ileriye taşıyacak Yargı Reformu Strateji Belgemizi de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Özellikle toplumu huzursuz eden suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyan yeni düzenlemeleri de inşallah hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.