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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:55

Yarın toplu taşıma bedava mı? 9 Ekim KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesi adaylar metro, metrobüs, tramvayın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. KPSS sınav gününde toplu taşımaların uygulayacağı ücret tarifesi de gündeme geldi. Peki Yarın toplu taşıma bedava mı? 9 Ekim KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Yarın toplu taşıma bedava mı? 9 Ekim KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

KPSS sınavı yarın düzenlenirken sınav binalarına doğru yola çıkan binlerce aday toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların çoğunda sınav günü metro, metrobüs, otobüs gibi araçlar ücretsiz olarak adayların hizmetine sunuluyor. Peki, KPSS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte 9 Ekim 2022 Pazar toplu taşıma ücretlerine dair merak edilenler...

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

KPSS önlisans oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 12.15'te sona erecek.

YARIN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Yarın toplu taşımanın bedava olup olmadığı henüz belli olmadı. Kamu personeli seçme sınavının yapılacağı 31 Temmuz Pazar günü öğrencilere ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunup sunmayacağına ilişkin açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Yarın toplu taşıma bedava mı? 9 Ekim KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
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