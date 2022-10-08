Yarın toplu taşıma bedava mı? 9 Ekim KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

KPSS sınavı yarın düzenlenirken sınav binalarına doğru yola çıkan binlerce aday toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların çoğunda sınav günü metro, metrobüs, otobüs gibi araçlar ücretsiz olarak adayların hizmetine sunuluyor. Peki, KPSS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte 9 Ekim 2022 Pazar toplu taşıma ücretlerine dair merak edilenler...