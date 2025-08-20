Yasa dışı bahise Jandarma darbesi! 5 ildeki operasyonda 43 şüpheli yakalandı, 8 kişi tutuklandı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları da dolandırdıkları belirlenen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

30 YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAP ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği öğrenildi.