Yasadışı bahisle 200 milyon dolarlık vurgun

Yasadışı bahisle milyonlarca dolarlık vurgun yapan şebekeyi, Skype uygulamasındaki yazışmaları ele verdi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.Y.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, Skype yazışmalarında yasadışı bahis suçundan İstanbul'da tutuklanan M.C. ve birçok kişiye aracılık ettiği belirlendi. Banka kayıtlarının incelendiği soruşturmada, yasa dışı bahis yoluyla 200 milyon dolar gelir elde edildiği tespit edildi.