Yasadışı sorgu sistemine 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla 'Avatar/Adalet' isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlendi.



Başsavcılık tarafından yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.