Yaşam sonu doktoru son anları anlattı

YIllardır ölüm döşeğindeki hastaları inceleyen ABD merkezli palyatif bakım doktoru Christopher Kerr, hastaların ölmeden önce ne gördüğünü anlattı. Next Level Soul podcast'inde konuşan ve binden fazla hastayı incelediğini belirten Kerr, hastaların çoğu zaman kendilerine "sevgi, yeniden bir araya gelme, sevdikleriyle yeniden buluşma" duygusu veren rüyalar gördüklerini belirtti. Kerr, çocukların farklı bir yaşam sonu deneyimine sahip olduğunu, çünkü onların bir son veya ölüm kavramına sahip olmayabileceğini dile getirdi.