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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Yaşama gitarıyla tutundu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yaşama gitarıyla tutundu
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Diren Samsum, öğretmenin de teşvikiyle gitar çalmayı öğrenmek istedi. Ailesinin aldığı gitarla başladığı eğitimi ise 6 Şubat'taki depremlerle yarım kaldı. Evleri yıkılan Diren, anne, babası ve kardeşi ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kentte kalmaya başladı. Deprem şokunu atlatan Diren, aynı çadır kentte kalan ve güzel sanatlar lisesinde öğrenim gören bir öğrencinin kendisine gitar çalmayı öğretebileceğini söylemesi üzerine, her gün ders almaya başladı. Diren ayrıca, çadır kentte kurulan ve gönüllü öğretmenlerin ders verdiği okula da devam ediyor.



'HAYALLERİMİ ERTELEMEYECEĞİM'
Gitar çalmanın kendisine çok iyi geldiğini, bu sayede motive olduğunu ve bir nebzede olsa yaşadıklarını unutmasını sağladığını dile getiren Diren, "Şu anda herkes depremden bahsediyor. Ben ise biraz da olsa kafamı dağıtabiliyorum. Hangi durumda olursam olayım hedefime yürümek bana iyi geliyor. Deprem herkese bir tecrübe kazandırdı. Bana da hayatı ertelememem ve hayallerimin peşinden koşmam gerektiğini öğretti. Çünkü, 3 saniye sonra yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Hedefim, Hukuk Fakültesi'ni bitirip savcı olmaktı. En yakın arkadaşım Halime ile Ankara'ya gitmek, aynı şehirde okuyup aynı evde kalmayı hayal ediyorduk. Ama Halime, göçük altında kalarak vefat etti. Onu çok özlüyorum. Ne olursa olsun hayalimizi gerçekleştirmek için Ankara'da üniversiteyi kazanacağım" dedi.

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Yaşama gitarıyla tutundu
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