Yasemin Aydın cinayeti davasında sanığın cezası belli oldu

Ankara'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Fatih Alşan, İstanbul'da yakalanmış, Alşan'ın, öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini aracının bagajında 300 kilometre taşıyıp, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attığı ortaya çıkmıştı. Alşan hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak' suçundan dava açıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen Alşan, savunma yapmadı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Alşan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.