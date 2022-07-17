Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti!

Perşembe Yaylası'ndaki evlerinde ikamet eden Emin Emlek (84) ve Cemile Emlek (89) çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Komşuları tek katlı evde yaşayan çiftten haber alamayınca yakınlarına haber verdi. Kapıyı kırıp evin içine giren yakınları, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.