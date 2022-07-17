Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 17.7.2022 19:21 Son Güncelleme: 17.7.2022 19:24

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti!

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen soba zehirlenmesi olayında yaşlı çift  hayatını kaybetti.

HAMZA ALP
Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti!

Perşembe Yaylası'ndaki evlerinde ikamet eden Emin Emlek (84) ve Cemile Emlek (89) çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Komşuları tek katlı evde yaşayan çiftten haber alamayınca yakınlarına haber verdi. Kapıyı kırıp evin içine giren yakınları, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2022 TEMMUZ I Zamlı Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden yanıt: Türkiye sınır muhafızınız değil
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2022 temmuz memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
SABAH o hainin ifadesine ulaştı! 15 Temmuz destanına ağır küfürler etmişti: Emniyette böyle kıvırdı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama Milli Piyango Online sayfasında!
YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
‘Başörtülü hanım kızımız’
Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi açıklandı! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA