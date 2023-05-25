Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi gündem oldu! Ankara mitinginde bir araya geldiler

Ankara'nın Haymana ilçesinde bağlı Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki kadın, köylerine gelen AK Parti seçim otobüsünü görünce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istedi.

Erdoğan'ın otobüste olmadığını gören yaşlı teyze bu kez elleriyle Erdoğan'ın otobüsün üzerindeki resmine dokunarak dua etti.

Onu izleyen AK Partili görevlilerden, kendisini Başkan Erdoğan'ın yanına götürmelerini istedi. Yaşlı kadın Başkan Erdoğan'a selamlarını da gönderdi.

Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video

Başkan Erdoğan kendisini çok seven ve dua eden o teyze ile Ankara mitinginde buluştu, halini hatırını sordu ve sohbet etti. Erdoğan yaşlı kadınla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.