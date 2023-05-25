Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video

Ankara’nın Haymana ilçesi, Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki bir kadının Başkan Erdoğan’a sevgisini gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan’ın resmine dokunan yaşlı teyze, seçimleri kazanması için dua etti. Başkan Erdoğan teyze ile Ankara mitinginde buluştu.