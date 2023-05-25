Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video
Ankara’nın Haymana ilçesi, Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki bir kadının Başkan Erdoğan’a sevgisini gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan’ın resmine dokunan yaşlı teyze, seçimleri kazanması için dua etti. Başkan Erdoğan teyze ile Ankara mitinginde buluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video 25.05.2023 | 12:43
02:41
04:16
Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video 25.05.2023 | 11:23
00:33
01:47
01:23
02:09
06:12
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 24.05.2023 | 23:20
00:11
01:16
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 24.05.2023 | 22:11
00:50
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 24.05.2023 | 21:23
00:05
00:35
Siverek'te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 24.05.2023 | 18:19
01:07:39
02:45
40:29
00:43
Zafer işaretli provokasyon ortalığı karıştırdı | Video 24.05.2023 | 16:41
03:45
Dilek Güngör | Benim anketim de bu! 24.05.2023 | 16:39
04:20
Melih Altınok | Dolar nasıl 30 TL olur? 24.05.2023 | 16:35
03:33
Salih Tuna | Özdağ'ın ve Kılıçdaroğlu'nun açmazı 24.05.2023 | 16:32