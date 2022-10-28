Adana’da yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak

Adana'da aracıyla seyyar satıcılık yapan ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın yanına gelen zabıta ekipleri, meyve-sebzelerini kaldırmasını istedi. Yaşlı adam ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Zabıta görevlisi yaşlı adama "Ne bağırıyorsun. Sen kimsin?" diyerek saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen yaşlı adam başını da asfaltta çarptı.

Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video

Bu sırada çevredeki vatandaşlar zabıta görevlisine "Yaşlı başlı adama nasıl vuruyorsun, yazık" diyerek tepki gösterdi.