Yastıklardaki sarı lekeleri söküp atıyor! Çamaşır makinenize eklemeniz yeterli…

Bu yöntem, sararan yastıkları tek yıkamada beyazlatmasıyla sosyal medyada kısa sürede binlerce kişinin denediği en pratik temizlik hilesi haline geldi.
Uzmanlara göre yastıklarda oluşan bu sarı lekelerin başlıca nedeni uyku sırasında yaşanan terleme, saçtaki yağ ve nemin yastık yüzeyine geçmesi ve yıkama aralıklarının uzaması. Düzenli temizlik sararmayı yavaşlatıyor ancak zamanla lekelerin koyulaşmasını tamamen engellemek çoğu zaman mümkün olmuyor.
Fakat her ne kadar yaygın olarak tercih edilse de, bu yöntemler bazı kullanıcılar için istenen sonucu vermeyebiliyor. Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan bir temizlik hilesi ise etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Temizlik uzmanlarının "gizli formül" olarak adlandırdığı bu pratik yöntem, aslında oldukça basit: Çamaşır makinesine bir adet bulaşık makinesi tableti eklemek.
Normal yıkama programında kullanılan bu tablet, yüksek çözünme gücü sayesinde yastığın içine işlemiş sarı lekeleri parçalayarak çok daha beyaz bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.
Yöntemi deneyen birçok kullanıcı, tek yıkamada gözle görülür bir beyazlık farkı oluştuğunu belirtiyor.
Bazı temizlik uzmanları ise alternatif olarak soda kristali kullanımını öneriyor. Hem beyazları parlatmasıyla bilinen hem de deterjan performansını artırarak makinenin içini temiz tutmaya yardımcı olan soda kristali, yıkama rutinine eklenebilecek etkili destekleyiciler arasında yer alıyor.