Yatırım Fonu Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Yatırım Fonu Ne Demek?

Yatırım fonu çerçevesinde, mevcut yatırıma katkı sağlamakta olan herkes, katılma payını toplayarak ve alarak, bu fonların yönetmiş olduğu portföylere ortak olabilmektedirler. Bu sebeple yatırım fonu kavramı merak edilmektedir. Bu ortaklığın öncesinde bilinmesi gereken şey, yatırım fonu terimi olacaktır. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak yatırım fonu ne demek? Sorusunun cevaplarını birlikte inceleyelim...

Yatırım Fonu

Yatırım fonları; hazine bonosu, hisse senedi ve de devlet tahvili gibi kolayca işlem yapılabilecek veya altın, döviz, vadeli işlem sözleşmeleri benzeri işlem ücreti bulunan yatırım enstrümanlarını kullanarak ve portföyün çoğaltılması ilkesine dayanarak, yönetilen portföyler olarak bilinmektedir.

Ayrıca yatırım fonu; kanunlar çerçevesi içerisinde, tasarruf eden kişilerden katılma payı karşılığında toplanan finansmanlar ile, tasarruf eden kişilerin hesabına, inançlı mülkiyet kurallarına göre, ''Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'' içerisinde ifade edilen varlık ve işlemler bütününden oluşmakta olan portföyleri işletmek için portföy yönetim şirketlerince, içtüzük ile kurulmuş olan ve de tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı olarak ifade edilmektedir.

Yatırım Fonu Nedir?

Öncelikle, portföy kişi yahut kuruluşların elinde bulunan varlıkların tümünü açıklamaktadır. Yatırım fonu ise, bu tarafların yatırım yapmış olduğu sermaye piyasası enstrümanların ve de altın gibi değerli madenlerin tümünü ifade etmektedir. Yatırım fonları; toplumdan toplamış olduğu fonlar karşılığında; kira sertifikaları ve hisse senedi benzeri sermaye piyasası enstrümanlarından ve altın benzeri başka değerli madenlerden meydana gelen portföyleri yönetmektedirler.

Yatırımcılar, fonun elinde bulunan portföyün belli bir kısmını temsilde bulunan katılma payını satın alarak, fona katılım sağlamaktadır. Tasarruf sahipleri taraflar, mevcut şirketlerden, aracı bazı kuruluşlardan ya da taşınabilir değerler borsalarından kira sertifikaları ve de hisse senedi satın almak şartıyla mevcut tasarruflarını değerlendirebilmektedirler.

Yatırım Fonu Ne Kadar Kazandırır?

Yatırım fonunun elinde bulunan portföylerde değerlerin yukarı çıkması beklenmektedir. Bu durumun yanında değeri yükselen bir taşınabilir kıymetin satılmasıyla, sermaye kazancı sağlanabilmektedir. Fondaki portföyler, kar payı ve faizlere sahip olabilmektedir. Elde edilen karlar, portföy değerine yansıtılır. Fondaki portföyler içerisinde yer almakta olan taşınabilir değerlerin mevcut değeri artıyor ise fakat satış gerçekleşmiyor ise, yine de bu durumda, katılma paylarının mevcut değerlerinde artış olabilmektedir.