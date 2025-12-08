Yatırımcıların yeni gözdesi: Gümüş ve bakır, altını solladı

Altın son dönemde yatay seyrederken, gümüş yüzde 11'in üzerinde değer kazanarak yeni zirvelere ulaştı. Bakır fiyatları da aynı süreçte yaklaşık yüzde 9 arttı.

Gümüşü izleyen en büyük ETF olan iShares Silver Trust'ta oynaklık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sadece son bir haftada fona yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş oldu ve bu miktar, altın fonlarına olan girişleri geride bıraktı.

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerinde değerli metallere olan düşük ağırlığın, gümüş ETF'lerine yönelik güçlü bir potansiyel yarattığını vurguluyor.