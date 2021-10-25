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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Yayla cinayetinde ‘yasak aşk’ iddiası

MİHRİBAN KOÇAKER
Yayla cinayetinde ‘yasak aşk’ iddiası
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Büyük Yayla mevkiinde 20 Ekim günü cesedi bulunan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ın yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay'ın cesedi, vatandaşlar tarafından bulunmuştu. Olayın ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kurulan ekip titiz bir çalışma sonucu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. 4 günlük sorguda şüphelilerin "yasak aşk" iddiasıyla Altay'ı yayla evinde bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sorgusu tamamlanan İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı A.K. (46) isimli kadın ve kocası Ş.K. (56) ile cinayete yardım ettikleri tespit edilen çocukları D.K. (22), E.K. (19), Ö.K. (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yayla cinayetinde ‘yasak aşk’ iddiası
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