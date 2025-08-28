Yayla dönüşü uçurum faciası

ABD'de yaşayan Mustafa Bayram, tatil için geldikleri memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, ailesini Geyikçi Yaylası'na gezmeye götürdü. Akşam saatlerinde de dönüşe geçti. Ancak gece 22.30 sıralarında iddiaya göre yoğun siste virajı fark etmeyen Bayram'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiği kazada, oğulları Murat Bayram ise yaralandı. Bayram'ın, otomobilini 15 gün önceden gemiyle Türkiye'ye gönderdiği, ailenin ise uçakla geldiği öğrenildi.Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan TIR şoförü V.K., jandarmanın takibiyle Manisa'da yakalanıp gözaltına alındı.Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.K.'nın kullandığı kamyon, Yasin İşlek'in kullandığı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Otomobilde bulunanlardan Safinaz İşlek'in öldüğü kazada, sürücü ve diğer 2 kişi de yaralandı.