Yaz kamplarında gençlik coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene yüz binlerce genci misafir eden ücretsiz yaz kampları rengarenk görüntülere sahne oluyor. Bu sene 24 Haziran'da başlayan ve 23 Eylül'e kadar sürecek olan kamplarda gençler, kanodan at biniciliğine kadar birçok heyecan verici aktivitenin keyfini çıkarıyor. Dev organizasyon bu sene 25 il ve 38 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Gençlik kampları, yorucu geçen eğitim-öğretim yılının ardından eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor. Genç kampçıların sağlık sigortasından konforuna kadar her aşama, en ince detayına kadar planlanıyor.