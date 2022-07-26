Haberler Yaşam Haberleri Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 00:21 Son Güncelleme: 26.7.2022 00:21

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?

2022-2023 Süper Lig sezonu öncesinde, ligde yer alan kulüpler kadrolarına yeni isimler katmaya devam ediyor. Son dakika transfer gelişmelerini takip eden futbolseverler yoğun şekilde TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak konusu olan TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu üzerinden araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.


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Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?
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