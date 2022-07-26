Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak konusu olan TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu üzerinden araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.