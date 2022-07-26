Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak konusu olan TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu üzerinden araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ile yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;