Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefatının 2. yıldönümünde kabri başında anıldı

Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin'in kabri başındaki törene katılan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Zengin'in, kalemiyle, kelamıyla, zarafetiyle ve fikirleriyle edebiyat dünyasına iz bıraktığını belirterek, "Genç yaşta bu dünyaya veda etmesine rağmen geniş kitleler tarafından kabul görmüş, sevilen, sayılan bir isimdi" dedi.

Anma programının eğitim, yaş ve mesleki mensubiyet olarak renkli ve zengin bir katılımla gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Sırf bu katılıma binaen Mevlana İdris Zengin üzerine bir değerlendirme yapacak olsak, onun renkli, zevkli ve duygulu dünyasının güzel bir portresi ortaya çıkar. Çocuklarımızı önemsememizi ve onlara bakış açımızı gözden geçirmemizi sağlayan, çocuklarımızın da şahsiyeti olduğunu hatırlatan biriydi. İnanıyorum ki Mevlana İdris Zengin, zaman ilerledikçe çocuk edebiyatı başta olmak üzere daha köklü, daha derin, daha nitelikli çalışmaların, incelemelerin, araştırmaların konusu olacak, daha yakından tanınacak, tesirleri ve fikirleri daha etkileyici ve belirleyici olacaktır. Usta yazarın fikirleri ve yazdıklarının yanı sıra yaşantısıyla, benimsediği tabii hayat tarzıyla da öne çıktığını söyleyerek, "Naif yapısıyla, mütevazı velakin vakur duruşuyla, fikri dünyasındaki istikameti ve selametiyle Mevlana İdris Zengin hep hayırla anılmaya devam edecektir." Dedi.

"KONUŞTUĞU HER İNSANA KENDİNİ ÖZEL HİSSETTİRİRDİ"

Yazar Salih Zengin, ağabeyi ile özel bir kardeşlik bağı olduğunu ve her mezarına geldiğinde birilerini görmekten dolayı insanların hayatına güzellik ve mutluluk kattığını belirterek, "Benden 8 yaş büyüktü. Bizim kardeşlikten öte bana babalık yapmış bir kişidir. Ağabeyim tanıştığı insanların hayatlarına güzellik ve mutluluk kattığını gördükçe mutlu oldum. Her insan Mevlana'yı çok yakın arkadaşı zannederdi. Bir kere görüşmüş olsa dahi sanki yıllardır tanışıyormuş gibi düşünürlerdi. Çünkü konuştuğu her insana kendini özel hissettirirdi. Bu yüzden insanlar onu unutamıyor. Bir yıldır mezara her geldiğimde sabah-akşam birilerini buluyorum başında, bu önemli bir işaret olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Anma programına arasında bulunduğu edebiyat ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı. Program kapsamında ayrıca Dersaadet Vakfı'nda katılımcılara ikram da bulunulup kuranı kerim okunarak dua edildi.